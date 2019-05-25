Орлов: мы не забили, и это самое большое разочарование для сборной России

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Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Орлов: мы не забили, и это самое большое разочарование для сборной России
  • Reuters

«Мы разочарованы. У нас хорошая команда, и все хотели оказаться в финале, это была наша цель. Финляндия играла великолепно, боролась на протяжении всего турнира. Это была упорная борьба, исход которой предрешил один гол. Оба вратаря хорошо действовали, а нам не удавалось получить шайбу. Завтра у нас ещё один матч, и мы будем надеяться, что нам удастся получить бронзу», — заявил Орлов после матча.

Он отметил, что у сборной России были хорошие шансы забить, но финны очень хорошо сыграли в защите.

«Они играли глубоко в своей зоне. Они отличились очень систематическими действиями. Но мы не забили, и это самое большое разочарование для нас», — добавил хоккеист.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее Илья Воробьёв ответил, будет ли у игроков сборной России мотивация побороться за бронзу ЧМ-2019.

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