Акинфеев считает, что ЦСКА провалил вторую часть сезона

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результаты команды во второй половине сезона.
Акинфеев считает, что ЦСКА провалил вторую часть сезона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Весну мы, если говорить откровенно, провалили. Это нехорошо, но объяснимо: когда девять человек уходит и ещё больше приходит, это не может не сказаться на качестве футбола. Мы старались, бились, но где-то не получилось. Будем проводить летние сборы, работать над тем, чтобы в последующие годы ничего подобного не происходило», — сказал вратарь ЦСКА в интервью клубной пресс-службе.

Также Акинфеев добавил, что у команды уже был похожий период в 2009—2010 годах, когда клуб возглавил Леонид Слуцкий.

Ранее Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА.

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