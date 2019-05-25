Акинфеев считает, что ЦСКА провалил вторую часть сезона

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результаты команды во второй половине сезона.

«Весну мы, если говорить откровенно, провалили. Это нехорошо, но объяснимо: когда девять человек уходит и ещё больше приходит, это не может не сказаться на качестве футбола. Мы старались, бились, но где-то не получилось. Будем проводить летние сборы, работать над тем, чтобы в последующие годы ничего подобного не происходило», — сказал вратарь ЦСКА в интервью клубной пресс-службе.

Также Акинфеев добавил, что у команды уже был похожий период в 2009—2010 годах, когда клуб возглавил Леонид Слуцкий.

Ранее Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА.