Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах команды на предстоящее межсезонье.

«Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Понятно, что это не самая простая задача, но мы постараемся её решить», — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

Он отметил, что в клубе возлагают большие надежды на воспитанников академии.

«Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получат шанс попробовать свои силы в первой команде», — добавил функционер.

За тур до завершения сезона ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за шесть лет не выступит в Лиге чемпионов, а вместо этого сыграет в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что клуб Английской премьер-лиги заинтересован в футболисте ЦСКА Марио Фернандесе.