СМИ: Клуб АПЛ заинтересован в футболисте ЦСКА Фернандесе

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» интересуется защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом.

Как сообщает Daily Star, «Ньюкасл» может приобрести 28-летнего россиянина уже в летнее трансферное окно.

Отмечается, что переходу Фернандеса может помешать неопределённость в клубе относительно будущего нынешнего главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.

«Ньюкасл» завершил сезон-2018/19 на 13-м месте в АПЛ.

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча, в которых забил один мяч и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что агент Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту.