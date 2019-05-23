СМИ: Клуб АПЛ заинтересован в футболисте ЦСКА Фернандесе

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Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» интересуется защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом.
СМИ: Клуб АПЛ заинтересован в футболисте ЦСКА Фернандесе
  • РИА Новости

Как сообщает Daily Star, «Ньюкасл» может приобрести 28-летнего россиянина уже в летнее трансферное окно.

Отмечается, что переходу Фернандеса может помешать неопределённость в клубе относительно будущего нынешнего главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.

«Ньюкасл» завершил сезон-2018/19 на 13-м месте в АПЛ.

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча, в которых забил один мяч и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что агент Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту.

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