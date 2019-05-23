СМИ: Клуб АПЛ заинтересован в футболисте ЦСКА Фернандесе
- РИА Новости
Как сообщает Daily Star, «Ньюкасл» может приобрести 28-летнего россиянина уже в летнее трансферное окно.
Отмечается, что переходу Фернандеса может помешать неопределённость в клубе относительно будущего нынешнего главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.
«Ньюкасл» завершил сезон-2018/19 на 13-м месте в АПЛ.
Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча, в которых забил один мяч и отдал 9 голевых передач.
Ранее сообщалось, что агент Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту.