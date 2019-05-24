Глава NHLPA прокомментировал сокращение срока дисквалификации Войнова

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Дональд Фер прокомментировал решение арбитражного суда сократить дисквалификацию российского защитника Вячеслава Войнова.

«Войнов мог подавать апелляцию, он использовал такую возможность пойти в арбитраж, ему сократили срок дисквалификации. Мы надеемся, что Войнов найдёт себе клуб в НХЛ. Мы будем ждать, что произойдёт, я планирую поговорить на эту тему с его агентом», — приводит слова Фера ТАСС.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение. В итоге срок отстранения был сокращён до 41 матча.

Ранее в «Лос-Анджелесе» заявили, что Войнов не будет выступать за команду.