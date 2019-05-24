Глава NHLPA прокомментировал сокращение срока дисквалификации Войнова

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Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Дональд Фер прокомментировал решение арбитражного суда сократить дисквалификацию российского защитника Вячеслава Войнова.
Глава NHLPA прокомментировал сокращение срока дисквалификации Войнова
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Войнов мог подавать апелляцию, он использовал такую возможность пойти в арбитраж, ему сократили срок дисквалификации. Мы надеемся, что Войнов найдёт себе клуб в НХЛ. Мы будем ждать, что произойдёт, я планирую поговорить на эту тему с его агентом», — приводит слова Фера ТАСС.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение. В итоге срок отстранения был сокращён до 41 матча.

Ранее в «Лос-Анджелесе» заявили, что Войнов не будет выступать за команду.

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