Фетисов прокомментировал проведение ЧМ-2023 в Петербурге

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Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) утвердить Санкт-Петербург местом проведения чемпионата мира 2023 года.
Фетисов прокомментировал проведение ЧМ-2023 в Петербурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я поздравляю Санкт-Петербург», — сказал он.

По его словам, это на данный момент самый хоккейный город и он получит ещё один хоккейный праздник.

«Да и сам город всех привлекает», — отметил Фетисов.

Он добавил, что это праздничное решение во всех отношениях, особенно на фоне игры сборной России на ЧМ-2019 в Словакии.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал решение конгресса IIHF.

Экс-капитан сборной России, заслуженный мастер спорта Алексей Морозов в беседе с НСН оценил игру национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2019 года.

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