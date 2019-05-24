Фетисов прокомментировал проведение ЧМ-2023 в Петербурге
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- РИА Новости
«Я поздравляю Санкт-Петербург», — сказал он.
По его словам, это на данный момент самый хоккейный город и он получит ещё один хоккейный праздник.
«Да и сам город всех привлекает», — отметил Фетисов.
Он добавил, что это праздничное решение во всех отношениях, особенно на фоне игры сборной России на ЧМ-2019 в Словакии.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал решение конгресса IIHF.
Экс-капитан сборной России, заслуженный мастер спорта Алексей Морозов в беседе с НСН оценил игру национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2019 года.