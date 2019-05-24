Воробьёв высказался о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал решение конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) утвердить Санкт-Петербург местом проведения чемпионата мира 2023 года.

«Прекрасная новость. Мы знаем, какой это будет стадион, на сколько мест. Это фантастика. Надеемся, что этот турнир даст толчок развитию хоккея не только у нас, так как условия будут очень хорошими», — заявил Воробьёв.

При этом он не стал отвечать на вопрос, хотел бы он возглавлять сборную на домашнем мировом первенстве.

«Давайте этот чемпионат переживём», — сказал тренер.

Ранее стало известно, что IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге.