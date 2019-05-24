Воробьёв высказался о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал решение конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) утвердить Санкт-Петербург местом проведения чемпионата мира 2023 года.
Воробьёв высказался о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
  • Reuters

«Прекрасная новость. Мы знаем, какой это будет стадион, на сколько мест. Это фантастика. Надеемся, что этот турнир даст толчок развитию хоккея не только у нас, так как условия будут очень хорошими», — заявил Воробьёв.

При этом он не стал отвечать на вопрос, хотел бы он возглавлять сборную на домашнем мировом первенстве.

«Давайте этот чемпионат переживём», — сказал тренер.

Ранее стало известно, что IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить