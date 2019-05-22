Экс-капитан сборной России по хоккею Морозов оценил игру команды на ЧМ-2019

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Экс-капитан сборной России, заслуженный мастер спорта Алексей Морозов в беседе с НСН оценил игру национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2019 года.
Экс-капитан сборной России по хоккею Морозов оценил игру команды на ЧМ-2019
  • Reuters

«Хорошо подошли, подготовились, уверенно все игры прошли. Со шведами вчера не очень начали первый период, не могли поймать свою игру. А на второй вышли и показали совсем другой хоккей, зрелищный, и голы оттуда пошли», — заявил он.

По его словам, если россияне будут играть так, как во втором периоде против шведов, то их ждёт хороший результат.

Ранее бывший хоккеист сборной России Александр Хаванов выразил мнение, что низкая результативность нападающего Александра Овечкина на чемпионате мира не является проблемой, так как его команда добивается успеха.

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