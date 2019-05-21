Хаванов прокомментировал низкую результативность Овечкина на ЧМ
- Reuters
«Пока это не сказывается на результатах коллектива, низкая результативность Овечкина не является проблемой. Хоккей — это командный вид спорта. Если сборная России станет чемпионом мира, то не будет смысла уделять этому внимание», — сказал Хаванов в беседе с корреспондентом RT.
Также бывший игрок сборной России считает, что низкая результативность Овечкина не связана с усталостью, так как видно, что он хочет играть.
Ранее Хаванов поделился мнением, является ли Кучеров лучшим российским хоккеистом на данный момент.