Хаванов прокомментировал низкую результативность Овечкина на ЧМ

Бывший хоккеист сборной России Александр Хаванов считает, что низкая результативность нападающего Александра Овечкина на чемпионате мира не является проблемой, так как его команда добивается успеха.

«Пока это не сказывается на результатах коллектива, низкая результативность Овечкина не является проблемой. Хоккей — это командный вид спорта. Если сборная России станет чемпионом мира, то не будет смысла уделять этому внимание», — сказал Хаванов в беседе с корреспондентом RT.

Также бывший игрок сборной России считает, что низкая результативность Овечкина не связана с усталостью, так как видно, что он хочет играть.

Ранее Хаванов поделился мнением, является ли Кучеров лучшим российским хоккеистом на данный момент.