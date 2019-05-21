Хаванов объяснил, является ли Кучеров лучшим российским хоккеистом на данный момент

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Известный эксперт и комментатор Александр Хаванов считает, что пока рано называть нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим российским хоккеистом.
Хаванов объяснил, является ли Кучеров лучшим российским хоккеистом на данный момент
  • Reuters

«Кучеров далеко не в первом сезоне проявляет себя как один из лучших отечественных форвардов. Но есть и те, кто добились большего в своей карьере, дольше выступают на высочайшем уровне. Теперь дело за «Тампа-Бэй». Когда он сможет достичь с ними успеха, сомнений станет гораздо меньше», — сказал Хаванов в беседе с корреспондентом RT.

Также комментатор добавил, что Кучерову необходимо привыкать к провокациям со стороны соперника, так как он приехал на чемпионат мира в статусе лучшего бомбардира НХЛ.

Ранее Хаванов рассказал, способен ли Никита Гусев заиграть в НХЛ.

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