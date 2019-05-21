Хаванов объяснил, является ли Кучеров лучшим российским хоккеистом на данный момент
- Reuters
«Кучеров далеко не в первом сезоне проявляет себя как один из лучших отечественных форвардов. Но есть и те, кто добились большего в своей карьере, дольше выступают на высочайшем уровне. Теперь дело за «Тампа-Бэй». Когда он сможет достичь с ними успеха, сомнений станет гораздо меньше», — сказал Хаванов в беседе с корреспондентом RT.
Также комментатор добавил, что Кучерову необходимо привыкать к провокациям со стороны соперника, так как он приехал на чемпионат мира в статусе лучшего бомбардира НХЛ.
Ранее Хаванов рассказал, способен ли Никита Гусев заиграть в НХЛ.