Хаванов объяснил, является ли Кучеров лучшим российским хоккеистом на данный момент

Известный эксперт и комментатор Александр Хаванов считает, что пока рано называть нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим российским хоккеистом.

«Кучеров далеко не в первом сезоне проявляет себя как один из лучших отечественных форвардов. Но есть и те, кто добились большего в своей карьере, дольше выступают на высочайшем уровне. Теперь дело за «Тампа-Бэй». Когда он сможет достичь с ними успеха, сомнений станет гораздо меньше», — сказал Хаванов в беседе с корреспондентом RT.

Также комментатор добавил, что Кучерову необходимо привыкать к провокациям со стороны соперника, так как он приехал на чемпионат мира в статусе лучшего бомбардира НХЛ.

Ранее Хаванов рассказал, способен ли Никита Гусев заиграть в НХЛ.