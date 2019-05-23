Мозгов: хочу помочь сборной России на чемпионате мира по баскетболу

Баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, пропустивший прошлый сезон из-за операции на колене, рассчитывает восстановиться к началу тренировочного лагеря национальной команды перед чемпионатом мира.

«Пришлось перенести операцию, затем был длительный восстановительный процесс, который до сих пор не закончен. Делаю всё возможное, чтобы оправиться к чемпионату мира и начать подготовку с первых дней сборов. Мы квалифицировались на турнир впервые с 2010 года, конечно, я хочу помочь команде», — приводит ТАСС слова баскетболиста.

Из-за травмы Тимофей Мозгов, права на которого принадлежат команде Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик», не сыграл ни одного матча в сезоне-2018/19. Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее Мозгов сказал о предстоящем КМ-2019 по баскетболу, что надо выиграть медали.