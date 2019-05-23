Мозгов: хочу помочь сборной России на чемпионате мира по баскетболу

Короткая ссылка
Баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, пропустивший прошлый сезон из-за операции на колене, рассчитывает восстановиться к началу тренировочного лагеря национальной команды перед чемпионатом мира.
Мозгов: хочу помочь сборной России на чемпионате мира по баскетболу
  • ©Depo Photos/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Пришлось перенести операцию, затем был длительный восстановительный процесс, который до сих пор не закончен. Делаю всё возможное, чтобы оправиться к чемпионату мира и начать подготовку с первых дней сборов. Мы квалифицировались на турнир впервые с 2010 года, конечно, я хочу помочь команде», — приводит ТАСС слова баскетболиста.

Из-за травмы Тимофей Мозгов, права на которого принадлежат команде Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик», не сыграл ни одного матча в сезоне-2018/19. Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее Мозгов сказал о предстоящем КМ-2019 по баскетболу, что надо выиграть медали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить