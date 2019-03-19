Мозгов о предстоящем КМ-2019 по баскетболу: надо выиграть медали, иначе зачем ехать в Китай

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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем Кубке мира по баскетболу 2019 года.
Мозгов о предстоящем КМ-2019 по баскетболу: надо выиграть медали, иначе зачем ехать в Китай
  • РИА Новости

«Если все ребята приедут здоровые, как на Евробаскет два года назад, то наша сборная способна далеко забраться в плей-офф. Надо выиграть медали, иначе тогда зачем ехать в Китай? Но прогнозы — дело неблагодарное. Сложно предположить, как сложится для нас турнир, командная химия, в каких кондициях будут лидеры после тяжёлого сезона», — приводят слова Мозгова «Известия».

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее Андрей Кириленко выразил уверенность, что сборной России по силам преодолеть групповой этап КМ-2019 по баскетболу.

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