Мозгов о предстоящем КМ-2019 по баскетболу: надо выиграть медали, иначе зачем ехать в Китай

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем Кубке мира по баскетболу 2019 года.

«Если все ребята приедут здоровые, как на Евробаскет два года назад, то наша сборная способна далеко забраться в плей-офф. Надо выиграть медали, иначе тогда зачем ехать в Китай? Но прогнозы — дело неблагодарное. Сложно предположить, как сложится для нас турнир, командная химия, в каких кондициях будут лидеры после тяжёлого сезона», — приводят слова Мозгова «Известия».

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее Андрей Кириленко выразил уверенность, что сборной России по силам преодолеть групповой этап КМ-2019 по баскетболу.