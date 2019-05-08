Манчини поддержал Кокорина

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал слова поддержки нападающему команды Александру Кокорину, который был приговорён к полутора годам лишения свободы.

«Будь сильным, Саша. Надеюсь, увижу тебя на поле во время следующей предсезонной подготовки», — написал Манчини.

Александр Кокорин был осуждён на полтора года колонии общего режима за участие в нескольких потасовках в центре Москвы, во время которых пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее жена Мамаева назвала день вынесения приговора футболистам одним из самых сложных.