Манчини поддержал Кокорина

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Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал слова поддержки нападающему команды Александру Кокорину, который был приговорён к полутора годам лишения свободы.
Манчини поддержал Кокорина
  • РИА Новости

«Будь сильным, Саша. Надеюсь, увижу тебя на поле во время следующей предсезонной подготовки», — написал Манчини.

Александр Кокорин был осуждён на полтора года колонии общего режима за участие в нескольких потасовках в центре Москвы, во время которых пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

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