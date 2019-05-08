Итальянский журналист с юмором отреагировал на вылет «Барселоны» из ЛЧ
- Reuters
- © Carl Recine
Журналист опубликовал пост в своём Twitter.
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».
Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Вейналдум установил уникальное достижение в ЛЧ.
4-0.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 7 мая 2019 г.
The Fab Four pic.twitter.com/tbRtKl45kX