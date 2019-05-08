Итальянский журналист с юмором отреагировал на вылет «Барселоны» из ЛЧ

Итальянский журналист Танкреди Палмер отреагировал на вылет испанской «Барселоны» от английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, опубликовав видео, на котором участники ливерпульской группы The Beatles синхронно машут руками.

Reuters

© Carl Recine

Журналист опубликовал пост в своём Twitter. «Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс». Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Вейналдум установил уникальное достижение в ЛЧ. 4-0.

The Fab Four pic.twitter.com/tbRtKl45kX — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 7 мая 2019 г.