Итальянский журналист с юмором отреагировал на вылет «Барселоны» из ЛЧ

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Итальянский журналист Танкреди Палмер отреагировал на вылет испанской «Барселоны» от английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, опубликовав видео, на котором участники ливерпульской группы The Beatles синхронно машут руками.
Итальянский журналист с юмором отреагировал на вылет «Барселоны» из ЛЧ
  • Reuters
  • © Carl Recine

Журналист опубликовал пост в своём Twitter.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Вейналдум установил уникальное достижение в ЛЧ.

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