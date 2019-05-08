Футболист «Ливерпуля» Вейналдум установил уникальное достижение в ЛЧ
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Об этом сообщает OptaJose.
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов хавбек вышел на замену сразу после перерыва и оформил дубль, забив на 54-й и 56-й минутах.
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».
Ранее Моуринью раскритиковал «Барселону» за четвёртый пропущенный мяч от «Ливерпуля».