Футболист «Ливерпуля» Вейналдум установил уникальное достижение в ЛЧ

Полузащитник английского «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который после выхода на замену смог забить более одного мяча в ворота «Барселоны».

Об этом сообщает OptaJose.

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов хавбек вышел на замену сразу после перерыва и оформил дубль, забив на 54-й и 56-й минутах.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее Моуринью раскритиковал «Барселону» за четвёртый пропущенный мяч от «Ливерпуля».