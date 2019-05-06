Адвокат Кокорина попросил суд оправдать футболиста по факту избиения Соловчука

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Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, попросил суд оправдать своего подзащитного по факту избиения водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Адвокат Кокорина попросил суд оправдать футболиста по факту избиения Соловчука
  • РИА Новости

«Прошу оправдать Кокорина по факту избиения Соловчука, изменить квалификацию преступления и исключить хулиганские побуждения и предварительный сговор» — сказал адвокат. 

Он отметил, что Соловчук не смог признаться Ушаковой в том, что сам спровоцировал конфликт, который повлёк за собой порчу чужого имущества.

«Он был заинтересованной стороной, так что его показания представляются ничтожными. Что касается действий компании в «Кофемании», ряд свидетелей и очевидцев говорят, что, находясь внутри заведения, подсудимые вели себя спокойно. Разве бы они делали так, если бы планировали какие-то хулиганские действия?» — добавил Ромашов.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова назвала возможную дату вынесения приговора по делу футболистов.

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