Адвокат Кокорина попросил суд оправдать футболиста по факту избиения Соловчука

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, попросил суд оправдать своего подзащитного по факту избиения водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«Прошу оправдать Кокорина по факту избиения Соловчука, изменить квалификацию преступления и исключить хулиганские побуждения и предварительный сговор» — сказал адвокат.

Он отметил, что Соловчук не смог признаться Ушаковой в том, что сам спровоцировал конфликт, который повлёк за собой порчу чужого имущества.

«Он был заинтересованной стороной, так что его показания представляются ничтожными. Что касается действий компании в «Кофемании», ряд свидетелей и очевидцев говорят, что, находясь внутри заведения, подсудимые вели себя спокойно. Разве бы они делали так, если бы планировали какие-то хулиганские действия?» — добавил Ромашов.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова назвала возможную дату вынесения приговора по делу футболистов.