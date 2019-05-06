Адвокат Кокорина назвала возможную дату вынесения приговора по делу футболистов

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина назвала дату, когда суд может вынести приговор по делу её подзащитного, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого.
Адвокат Кокорина назвала возможную дату вынесения приговора по делу футболистов
  • РИА Новости

Как сообщает Стукалова, вердикт может быть оглашён уже 8 мая.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Мамаева оценил просьбу прокурора посадить футболистов на полтора года.

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