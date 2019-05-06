Адвокат Кокорина назвала возможную дату вынесения приговора по делу футболистов

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина назвала дату, когда суд может вынести приговор по делу её подзащитного, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого.

Как сообщает Стукалова, вердикт может быть оглашён уже 8 мая.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Мамаева оценил просьбу прокурора посадить футболистов на полтора года.