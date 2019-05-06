Адвокат Мамаева оценил просьбу прокурора посадить футболистов на полтора года

Адвокат футболиста Павла Мамаева прокомментировал требование прокурора Светланы Тарасовой назначить его подзащитному 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, а Александру Кокорину — 1 год и 6 месяцев.

«Срок, который запросила прокурор, говорит о слабости позиции обвинения. Но судья может переквалифицировать статью и решить по своему усмотрению», — сказал Бушманов.

Напомним, что 1 год и 6 месяцев потребовали также для Кирилла Кокорина, а 1 год и 5 месяцев — для Александра Протасовицкого.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовала полтора года тюрьмы для Мамаева и Кокорина.