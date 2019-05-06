Невилл назвал нынешних футболистов МЮ самой унылой группой людей

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий журналистом, раскритиковал МЮ за выступления в нынешнем сезоне после ничьей с «Хаддерсфилд Таун» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Хаддерсфилд» боролся весь сезон. Мне нравилось наблюдать за ними гораздо больше, чем за ребятами в красных футболках, если честно. Мне вообще ничего не нравится в этой команде «Юнайтед». Просто ужасно. Посмотрите на них — это самая унылая группа людей», — приводит слова Невилла Sky Sports.

МЮ упустил победу над «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что «Челси» гарантировал себе путёвку в ЛЧ на сезон-2019/20.