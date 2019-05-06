Тренер «Далласа» высказался об эпизоде с пропущенной шайбой и травмой голкипера

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал эпизод с пропущенной от «Сент-Луис Блюз» шайбой в момент, когда голкипер Бен Бишоп лежал на льду с повреждением, в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Только судьи решают, стоит ли останавливать игру в такой момент. Это их работа, и они делают её хорошо — иначе они не работали бы в четвертьфинале Кубка Стэнли. Для наших хоккеистов это не может быть оправданием, они должны отрабатывать каждый эпизод до последнего», — приводит слова Монтгомери пресс-служба лиги.

Встреча завершилась победой «Сент-Луиса», сравнявшего счёт в серии.

Ранее сообщалось, что игроки «Сент-Луиса» забили «Далласу», пока вратарь лежал на льду с травмой.