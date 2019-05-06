Тренер «Далласа» высказался об эпизоде с пропущенной шайбой и травмой голкипера
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«Только судьи решают, стоит ли останавливать игру в такой момент. Это их работа, и они делают её хорошо — иначе они не работали бы в четвертьфинале Кубка Стэнли. Для наших хоккеистов это не может быть оправданием, они должны отрабатывать каждый эпизод до последнего», — приводит слова Монтгомери пресс-служба лиги.
Встреча завершилась победой «Сент-Луиса», сравнявшего счёт в серии.
Ранее сообщалось, что игроки «Сент-Луиса» забили «Далласу», пока вратарь лежал на льду с травмой.