«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ, счёт в серии — 3:3

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В шестом матче полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:1.
«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ, счёт в серии — 3:3
  • Reuters

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Блюз» Джейден Шварц, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.

Из троих российских хоккеистов, принимавших участие в поединке, отметиться в статистическом протоколе встречи удалось только форварду «Сент-Луиса» Ивану Барбашеву, ассистировавшему Дэвиду Перрону в третьей голевой атаке команды. Его коллеги по амплуа Александр Радулов («Старз») и Владимир Тарасенко («Блюз») результативными действиями не отличились.

Этот успех позволил «Сент-Луису» сравнять счёт в серии до четырёх побед одной из команд — 3:3. Решающий поединок противостояния состоится ранним утром 8 мая по московскому времени на площадке «Блюз».

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче плей-офф НХЛ.

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