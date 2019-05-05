«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вернул лидерство в серии плей-офф НХЛ

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В полуфинальном матче серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду был сильнее «Колорадо Эвеланш».
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вернул лидерство в серии плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Stan Szeto-USA TODAY Sports

Итоговый счёт встречи — 2:1.

В составе «Сан-Хосе» дублем отметился Томаш Гертл. Единственная шайба «Колорадо» на счету Тайсона Джоста.

Российский защитник гостей Никита Задоров не сумел отличиться результативными действиями. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов провёл матч на скамейке запасных.

Счёт в серии 3:2 в пользу «Сан-Хосе». Следующий поединок между этими командами состоится 7 мая в Денвере.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.

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