Игроки «Сент-Луиса» забили «Далласу», пока вратарь лежал на льду с травмой

«Сент-Луис Блюз» провёл результативную атаку на ворота «Даллас Старз» в то время, как голкипер команды из Техаса из-за травмы не мог защитить свои владения.

Эпизод произошёл в середине третьего периода шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Джейден Шварц поразил ворота «Далласа» несмотря на то, что голкипер «Старз» Бен Бишоп лежал на льду из-за неудачного попадания в него шайбы после броска Колтона Парэйко, нанесённого несколькими секундами ранее.

Судьи зафиксировали взятие ворот «Далласа». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось, что десять игроков НХЛ вошли в заявку сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею.