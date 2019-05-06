Игроки «Сент-Луиса» забили «Далласу», пока вратарь лежал на льду с травмой
- Reuters
Эпизод произошёл в середине третьего периода шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Джейден Шварц поразил ворота «Далласа» несмотря на то, что голкипер «Старз» Бен Бишоп лежал на льду из-за неудачного попадания в него шайбы после броска Колтона Парэйко, нанесённого несколькими секундами ранее.
Судьи зафиксировали взятие ворот «Далласа». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Сент-Луиса».
Ранее сообщалось, что десять игроков НХЛ вошли в заявку сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею.