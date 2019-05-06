Десять игроков НХЛ вошли в заявку сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею

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Тренерский штаб сборной Чехии по хоккею во главе с Милошем Ржигой сформировал заявку команды на чемпионат мира в элитном дивизионе, который стартует 10 мая в Словакии.
Десять игроков НХЛ вошли в заявку сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею
  • Reuters

В неё вошли десять хоккеистов, выступающих в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитники Радко Гудас («Филадельфия Флайерз»), Филип Гронек («Детройт Ред Уингз») и Ян Рутта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также нападающие Дмитрий Яшкин, Якуб Врана (оба — «Вашингтон Кэпиталз»), Михал Фролик («Калгари Флэймз»), Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ондржей Палат («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Доминик Симон («Питтсбург Пингвинз») и Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»).

Кроме того, на ЧМ-2019 за сборную Чехии сыграют пять представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в частности, голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж.

На основной стадии предстоящего чемпионата мира по хоккею сборная Чехии сыграет в группе В, где её соперниками станут команды Швеции, России, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура в сезоне-2018/19.

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