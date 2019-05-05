Медведев назвал победу «Зенита» в чемпионате России заслуженной
«Поздравляю ФК «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» — написал премьер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что команда Сергея Семака на девять очков опережает ФК «Локомотив».
При этом уточнялось, что занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в будущем матче не сможет опередить «Зенит».
В свою очередь, нападающий клуба Артём Дзюба в опубликованном в Instagram видео прокомментировал чемпионство «Зенита».