Медведев назвал победу «Зенита» в чемпионате России заслуженной

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил клуб «Зенит» с победой в чемпионате страны по футболу.

«Поздравляю ФК «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» — написал премьер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Ранее сообщалось, что команда Сергея Семака на девять очков опережает ФК «Локомотив».

При этом уточнялось, что занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в будущем матче не сможет опередить «Зенит».

В свою очередь, нападающий клуба Артём Дзюба в опубликованном в Instagram видео прокомментировал чемпионство «Зенита».

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