Оглашён состав сборной России на матч Еврохоккейтура против команды Финляндии
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Вратаря Андрея Василевского, который провёл поединок со Швецией (4:6), не оказалось в числе заявленных на игру.
Состав на матч против сборной Финляндии на Чешских хоккейных играх 🙌🏻— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 15:00, смотреть можно на «Матч ТВ» и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссияpic.twitter.com/ftdbC2VAa1
Стартовое вбрасывание состоится в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии обыграла команду Чехии в матче Еврохоккейтура.