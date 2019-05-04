Оглашён состав сборной России на матч Еврохоккейтура против команды Финляндии

Состав на матч против сборной Финляндии на Чешских хоккейных играх 🙌🏻



Стартовое вбрасывание в 15:00, смотреть можно на «Матч ТВ» и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссияpic.twitter.com/ftdbC2VAa1