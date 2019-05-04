Оглашён состав сборной России на матч Еврохоккейтура против команды Финляндии

Короткая ссылка
Стал известен состав сборной России на поединок Еврохоккейтура с национальной командой Финляндии, который пройдёт в чешском городе Брно.
Оглашён состав сборной России на матч Еврохоккейтура против команды Финляндии
  • © fhr.ru

Вратаря Андрея Василевского, который провёл поединок со Швецией (4:6), не оказалось в числе заявленных на игру. 

Стартовое вбрасывание состоится в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии обыграла команду Чехии в матче Еврохоккейтура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить