Лыжница Белорукова вышла замуж

Российская лыжница Юлия Белорукова вступила в брак с лыжником Никитой Ступаком.

«Сегодня, 3 мая 2019 года, в Екатеринбурге Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России поздравляет молодожёнов-лыжников с днём свадьбы!» — говорится в сообщении на сайте Федерации лыжных гонок России.

Юлия Белорукова является двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Никита Ступак выигрывал эстафетную гонку на чемпионате России 2017 года.

Ранее сообщалось, что Непряева и Большунов финишировали пятыми в гонке на 30 км в Норвегии.