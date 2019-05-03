Лыжница Белорукова вышла замуж

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Российская лыжница Юлия Белорукова вступила в брак с лыжником Никитой Ступаком.
Лыжница Белорукова вышла замуж
  • © Федерация лыжных гонок России
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«Сегодня, 3 мая 2019 года, в Екатеринбурге Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России поздравляет молодожёнов-лыжников с днём свадьбы!» — говорится в сообщении на сайте Федерации лыжных гонок России.

Юлия Белорукова является двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Никита Ступак выигрывал эстафетную гонку на чемпионате России 2017 года.

Ранее сообщалось, что Непряева и Большунов финишировали пятыми в гонке на 30 км в Норвегии.

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