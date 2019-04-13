Непряева и Большунов финишировали пятыми в гонке на 30 км в Норвегии

На лыжной гонке в 30 км, которая проходила в норвежском Хафьелле, российским спортсменам не удалось попасть в тройку призёров.

В мужской гонке на 30 км норвежские спортсмены заняли все три призовых места. Победу одержал Ханс Кристер Холунд, второе место у Томаса Бухера-Йоханессена, третьим финишировал Симен Крюгер. Российский лыжник Александр Большунов стал пятым, его соотечественник Александр Легков — 11-м.

У женщин быстрее всех преодолела дистанцию представительница Швеции Эбба Андерссон. Второй стала её соотечественница Фрида Карлссон. Третье место у норвежки Ингрид Тандревольд.

Наталья Непряева стала пятой, вслед за ней финишировала Анастасия Седова. Юлия Белорукова заняла 12-е место.

Ранее Легков заявил, что в глазах судей российские спортсмены практически всегда виноваты.