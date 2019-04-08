Легков: в глазах судей российские спортсмены практически всегда виноваты

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал тот факт, что судьи практически всегда становятся на сторону норвежских спортсменов в спорных ситуациях с россиянами.

«Судьи всегда на стороне норвежских лыжников в спорных ситуациях? Доля правды в этих словах есть», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

По его словам, он много размышляет над этой проблемой, так как ему кажется, что судьи действительно всегда встают на сторону оппонентов российских спортсменов.

«Россияне практически всегда виноваты. Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается всё так, что ты начинаешь думать о собственной неправоте», — сказал Легков.

Ранее Легков признался, что Большунов является для него идолом.