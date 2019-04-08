Легков признался, что Большунов является для него идолом

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Чемпион Олимпийских игр 2014 года Александр Легков заявил, что восхищается лыжником Александром Большуновым.
Легков признался, что Большунов является для него идолом
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«Не знаю, как он тренируется, но у меня в голове такая картина сложилась — он работает на тренировках с утра до вечера и думает только об этом. Честно скажу, Большунов для меня — идол», — цитирует бывшего лыжника «Спорт-Экспресс».

Он вспомнил, что за свою карьеру сам много тренировался, но, по его мнению, Большунов работает в два раза больше. Легков также отметил универсальность молодого спортсмена.

«Я вот не мог позволить себе бегать спринты», — добавил Легков.

В минувшем сезоне Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира, а также выиграл четыре серебряные медали чемпионата мира в Зефельде.

Ранее Большунов занял третье место в лыжном марафоне на 43 км в Норвегии.

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