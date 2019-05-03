Прохоркин об отъезде в НХЛ: постараюсь летом подтянуть английский язык

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Российский нападающий Николай Прохоркин, который договорился о контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», прокомментировал предстоящую адаптацию в США.
Прохоркин об отъезде в НХЛ: постараюсь летом подтянуть английский язык
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Дела с английским языком so-so — так себе. Говорю и понимаю, но неидеально из-за того, что нет практики», — цитирует спортсмена РИА Новости.

При этом он отметил, что хорошо знает на английском хоккейную терминологию, так как во время выступлений за московский ЦСКА на этом языке постоянно разговаривал тренер Джон Торчетти. По словам хоккеиста, пока он играл за петербургский СКА, он занимался с преподавателем английского.

«Постараюсь летом найти педагога и подтянуть английский», — добавил Прохоркин.

В минувшем сезоне форвард сыграл 41 матч за СКА, забросил 20 шайб и сделал 21 передачу в регулярном чемпионате, а также отметился двумя голами и четырьмя пасами в 11 играх плей-офф.

Ранее СКА официально объявил об уходе Прохоркина.

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