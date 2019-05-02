СКА официально объявил об уходе Прохоркина

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Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА объявил об уходе из команды нападающего Николая Прохоркина.
СКА официально объявил об уходе Прохоркина
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

До этого сам хоккеист заявлял, что покинет стан армейцев и уйдёт в клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз». По его словам, он договорился с американским коллективом о контракте на один год.

В минувшем сезоне форвард сыграл 41 матч, забросил 20 шайб и сделал 21 передачу в регулярном чемпионате, а также отметился двумя голами и четырьмя пасами в 11 играх плей-офф.

Ранее Ковальчук заявил, что хотел бы поиграть с Дацюком за «Лос-Анджелес».

 

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