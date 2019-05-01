Ковальчук заявил, что хотел бы поиграть с Дацюком за «Лос-Анджелес»

Нападающий Илья Ковальчук заявил, что хотел бы сыграть с форвардом Павлом Дацюком за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».

«Не хватает ли мне Дацюка в сборной? Я уже без него не представляю ни сборную, ни СКА. Очень скучаю по нему, конечно, но решение Паши надо уважать, это великий спортсмен и человек. Я надеюсь, что он в «Лос-Анджелес» на сезон приедет. Передайте ему, пожалуйста, что мы его очень ждём», — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

Ковальчук и Дацюк вместе играли за петербургский СКА два года.

Ранее агент анонсировал новости о дальнейшей карьере Дацюка.