Российский хоккеист Дацюк вместе с семьёй посетит Детройт

Короткая ссылка
Агент российского хоккеиста Павла Дацюка Дэн Мильштейн заявил, что бывший форвард петербургского СКА вместе с семьёй отправился в Детройт.
Российский хоккеист Дацюк вместе с семьёй посетит Детройт
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со ссылкой на слова агента. 

При этом отмечается, что поездка носит исключительно туристический характер. Россиянин хочет показать своим детям город, в котором жил во время выступлений за местную команду «Детройт Ред Уингз».

До этого в СМИ появилась информация, что Дацюк может вернуться в «Детройт».

1 мая 40-летний форвард объявил о своём уходе из петербургского СКА, за который он играл с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в 2017-м. Всего в его активе 122 матча регулярного чемпионата и 34 игры плей-офф, в которых он записал в свой актив 111 (32+79) и 22 (8+14) очка.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что хотел бы поиграть с Дацюком за «Лос-Анджелес».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить