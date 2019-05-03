Российский хоккеист Дацюк вместе с семьёй посетит Детройт
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со ссылкой на слова агента.
При этом отмечается, что поездка носит исключительно туристический характер. Россиянин хочет показать своим детям город, в котором жил во время выступлений за местную команду «Детройт Ред Уингз».
До этого в СМИ появилась информация, что Дацюк может вернуться в «Детройт».
1 мая 40-летний форвард объявил о своём уходе из петербургского СКА, за который он играл с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в 2017-м. Всего в его активе 122 матча регулярного чемпионата и 34 игры плей-офф, в которых он записал в свой актив 111 (32+79) и 22 (8+14) очка.
Ранее Илья Ковальчук заявил, что хотел бы поиграть с Дацюком за «Лос-Анджелес».