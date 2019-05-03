Российский хоккеист Дацюк вместе с семьёй посетит Детройт

Агент российского хоккеиста Павла Дацюка Дэн Мильштейн заявил, что бывший форвард петербургского СКА вместе с семьёй отправился в Детройт.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со ссылкой на слова агента.

При этом отмечается, что поездка носит исключительно туристический характер. Россиянин хочет показать своим детям город, в котором жил во время выступлений за местную команду «Детройт Ред Уингз».

До этого в СМИ появилась информация, что Дацюк может вернуться в «Детройт».

1 мая 40-летний форвард объявил о своём уходе из петербургского СКА, за который он играл с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в 2017-м. Всего в его активе 122 матча регулярного чемпионата и 34 игры плей-офф, в которых он записал в свой актив 111 (32+79) и 22 (8+14) очка.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что хотел бы поиграть с Дацюком за «Лос-Анджелес».