Врач «Порту» оценил шансы Касильяса на продолжение карьеры после инфаркта

Руководитель медицинского департамента португальского клуба «Порту» Нельсон Пуджа рассказал, при каких условиях голкипер Икер Касильяс сможет продолжить карьеру после перенесённого инфаркта.

«Всё зависит от того, какие лекарства ему нужно будет принимать. Также во внимание будет принято то, как организм будет реагировать на напряжение, связанное с физическими нагрузками», — приводит слова Пуджи Porto Canal.

Он отметил, что решение о дальнейшей карьере будет принято после обсуждения всех деталей.

«Касильяс сейчас в порядке. Он реагирует на всё с присущим ему юмором и спокойствием. Рядом с ним его семья. Сейчас начинается первый этап его восстановления», — добавил врач клуба.

1 мая 37-летний испанский голкипер перенёс острый сердечный приступ на тренировке своей команды, после чего был доставлен в больницу и прооперирован.

Ранее агент Касильяса рассказал, как у футболиста случился инфаркт.