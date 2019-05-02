Врач «Порту» оценил шансы Касильяса на продолжение карьеры после инфаркта
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«Всё зависит от того, какие лекарства ему нужно будет принимать. Также во внимание будет принято то, как организм будет реагировать на напряжение, связанное с физическими нагрузками», — приводит слова Пуджи Porto Canal.
Он отметил, что решение о дальнейшей карьере будет принято после обсуждения всех деталей.
«Касильяс сейчас в порядке. Он реагирует на всё с присущим ему юмором и спокойствием. Рядом с ним его семья. Сейчас начинается первый этап его восстановления», — добавил врач клуба.
1 мая 37-летний испанский голкипер перенёс острый сердечный приступ на тренировке своей команды, после чего был доставлен в больницу и прооперирован.
Ранее агент Касильяса рассказал, как у футболиста случился инфаркт.