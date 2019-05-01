«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу инцидентов в Барселоне

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу инцидентов с участием болельщиков команды в Испании накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Ливерпуль» работает с полицией Мерсисайда и властями Испании, которые пытаются установить личности участников инцидента. Такое поведение совершенно неприемлемо и недопустимо. Клуб будет следовать надлежащей процедуре во всех подобных случаях», — говорится в заявлении.

В день матча «Барселона» — «Ливерпуль», который состоится 1 мая на «Камп Ноу» и начнётся в 22:00 мск, появилась информация, что фанаты «Ливерпуля» толкали людей в фонтаны в Барселоне и напали на работников отеля.

Ранее исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур обратился к болельщикам после инцидентов в Барселоне.