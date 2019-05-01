«Ливерпуль» обратился к болельщикам после инцидентов в Барселоне

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Исполнительный директор английского «Ливерпуля» Питер Мур обратился к болельщикам клуба, находящимся в Испании накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Ливерпуль» обратился к болельщикам после инцидентов в Барселоне
  • ©Steve O'Sullivan/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Мы гордо поём, что покорили всю Европу. Но давайте отнесёмся к этому прекрасному городу с уважением, которое он заслужил, и будем вести себя в соответствии с принципами «Ливерпуля». Давайте будем хорошо проводить время, но помнить, что мы — «Ливерпуль», а потому вести себя скромнее», — написал Мур в своём Twitter.

Матч «Барселона» — «Ливерпуль» состоится 1 мая на «Камп Ноу». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» толкали людей в фонтаны в Барселоне и напали на работников отеля.

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