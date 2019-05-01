Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией

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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
  • РИА Новости

В заявку команды на матч вошли:

— голкиперы: Андрей Василевский, Александр Георгиев;

— 1-е звено: Михаил Сергачёв, Никита Нестеров, Никита Гусев, Евгений Малкин, Никита Кучеров;

— 2-е звено: Динар Хафизуллин, Артём Зуб, Михаил Григоренко, Артём Анисимов, Кирилл Капризов;

— 3-е звено: Богдан Киселевич, Александр Елесин, Александр Барабанов, Александр Кадейкин, Евгений Дадонов;

— 4-е звено: Артём Блажиевский, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Илья Михеев.

Матч Швеция — России состоится 1 мая в Стокгольме. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв не стал говорить, кто будет играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым.

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