Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
- РИА Новости
В заявку команды на матч вошли:
— голкиперы: Андрей Василевский, Александр Георгиев;
— 1-е звено: Михаил Сергачёв, Никита Нестеров, Никита Гусев, Евгений Малкин, Никита Кучеров;
— 2-е звено: Динар Хафизуллин, Артём Зуб, Михаил Григоренко, Артём Анисимов, Кирилл Капризов;
— 3-е звено: Богдан Киселевич, Александр Елесин, Александр Барабанов, Александр Кадейкин, Евгений Дадонов;
— 4-е звено: Артём Блажиевский, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Илья Михеев.
Матч Швеция — России состоится 1 мая в Стокгольме. Начало — в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв не стал говорить, кто будет играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым.