Воробьёв не стал говорить, кто будет играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв в преддверии матча со Швецией в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура, рассказал о подготовке команды.
Воробьёв не стал говорить, кто будет играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым
  • РИА Новости

«Сейчас мы наигрываем все тройки и сочетания. У нас равные звенья, поэтому игроки будут выходить на лёд в зависимости от ситуации. Тренировки тренировками, а проверять игру команды нужно в матчах», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Он отметил, что не видит проблемы в более позднем прибытии в сборную ряда игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку это всё было обговорено.

«Кто будет третий в связке с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным? У нас есть идеи на этот счёт, но мы будем ещё смотреть и проверять», — ответил специалист.

Матч Швеция — России состоится 1 мая в Стокгольме. Начало — в 16:00 мск.

Ранее стало известно, кто будет защищать ворота сборной России в матче Еврохоккейтура со Швецией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить