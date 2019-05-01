Воробьёв не стал говорить, кто будет играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв в преддверии матча со Швецией в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура, рассказал о подготовке команды.

«Сейчас мы наигрываем все тройки и сочетания. У нас равные звенья, поэтому игроки будут выходить на лёд в зависимости от ситуации. Тренировки тренировками, а проверять игру команды нужно в матчах», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Он отметил, что не видит проблемы в более позднем прибытии в сборную ряда игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку это всё было обговорено.

«Кто будет третий в связке с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным? У нас есть идеи на этот счёт, но мы будем ещё смотреть и проверять», — ответил специалист.

Матч Швеция — России состоится 1 мая в Стокгольме. Начало — в 16:00 мск.

Ранее стало известно, кто будет защищать ворота сборной России в матче Еврохоккейтура со Швецией.