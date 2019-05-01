Тренер «Коламбуса» высоко оценил игру Бобровского в третьем матче серии с «Бостоном»

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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру голкипера Сергея Бобровского в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Тренер «Коламбуса» высоко оценил игру Бобровского в третьем матче серии с «Бостоном»
  • Reuters

«Это лучшее, что я видел в его исполнении с тех пор, как я в клубе. И это, безусловно, произошло в очень важное время», — приводит слова Тортореллы пресс-служба лиги.

60-летний специалист возглавляет «Коламбус» с 2015 года. 30-летний российский голкипер играет за клуб с 2013 года.

Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам и тем самым помог «Коламбусу» победить со счётом 2:1, а также выйти вперёд в серии — 2:1.

Ранее сообщалось, что Бобровский был признан второй звездой дня в НХЛ.

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