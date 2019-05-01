«Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами

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Челябинской клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» объявил об уходе из команды 14 игроков в связи с истечением контрактов.
«Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба, соглашения не были продлены защитниками Александром Шининым, Алексеем Петровым, Никитой Никитиным, Никитой Хлыстовым, Григорием Желдаковым, Евгением Рясенским, а также форвардами Александром Бергстрёмом, Данилом Губаревым, Рихардом Гюнге, Егором Дугиным, Семёном Кокуевым, Александром Рыбаковым, Райаном Стоа и Йонасом Энлундом.

По итогам минувшего сезона «Трактор» занял восьмое место Восточной конференции КХЛ и пробился в первый раунд плей-офф, где уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» объявил об уходе 11 игроков и тренера вратарей.

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