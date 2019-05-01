«Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба, соглашения не были продлены защитниками Александром Шининым, Алексеем Петровым, Никитой Никитиным, Никитой Хлыстовым, Григорием Желдаковым, Евгением Рясенским, а также форвардами Александром Бергстрёмом, Данилом Губаревым, Рихардом Гюнге, Егором Дугиным, Семёном Кокуевым, Александром Рыбаковым, Райаном Стоа и Йонасом Энлундом.
По итогам минувшего сезона «Трактор» занял восьмое место Восточной конференции КХЛ и пробился в первый раунд плей-офф, где уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» объявил об уходе 11 игроков и тренера вратарей.