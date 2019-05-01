ХК «Автомобилист» объявил об уходе 11 игроков и тренера вратарей

Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» объявил об уходе из команды 11 игроков в связи с истечением срока контрактов.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения не были продлены с вратарём Владимиром Сохатским, защитниками Кириллом Ляминым, Станиславом Егоршевым, Георгием Мишариным, Кириллом Кольцовым и нападающими Стефаном Да Костой, Франсисом Паре, Ильёй Крикуновым, Евгением Грачёвым, Денисом Казионовым, Евгением Чесалиным.

Отмечается что команду также покинул тренер вратарей Альберт Ширгазиев. Его место займёт Константин Власов. В тренерский штаб также вошёл Андрей Соколов.

По итогам минувшего сезона «Автомобилист» стал победителем Восточной конференции КХЛ и впервые в своей истории пробился во второй раунд плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Квартальнов стал новым главным тренером «Ак Барса».