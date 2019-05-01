Квартальнов стал новым главным тренером «Ак Барса»

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Российский специалист Дмитрий Квартальнов назначен главным тренером казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс».
Квартальнов стал новым главным тренером «Ак Барса»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения с 53-летним тренером рассчитано на один год с опцией автоматического продления ещё на один сезон.

Отмечается, что в тренерский штаб Квартальнова в «Ак Барсе» войдут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, а также тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

Предыдущим местом работы Квартальнова был ярославский «Локомотив»,  который он возглавлял с 2017 года.

Ранее сообщалось, что агент анонсировал новости о дальнейшей карьере Павла Дацюка.

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