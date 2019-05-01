Квартальнов стал новым главным тренером «Ак Барса»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения с 53-летним тренером рассчитано на один год с опцией автоматического продления ещё на один сезон.
Отмечается, что в тренерский штаб Квартальнова в «Ак Барсе» войдут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, а также тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.
Предыдущим местом работы Квартальнова был ярославский «Локомотив», который он возглавлял с 2017 года.
Ранее сообщалось, что агент анонсировал новости о дальнейшей карьере Павла Дацюка.