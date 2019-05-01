Семак рассказал, как проходит восстановление Ерохина
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«В феврале у Ерохина была операция. Мы следим за его состоянием каждый день. Это важный для «Зенита» игрок, он помог нам в осенних играх. Мы надеялись, что он вернётся на поле уже в апреле, но сейчас понимаем: реабилитация займёт больше времени. Не хотим рисковать своим игроком», — приводит слова Семака «Чемпионат».
Ерохин травмировался во время матча с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира в Катаре в январе.
Ранее Артём Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы.