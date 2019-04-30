Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о степени повреждения, которое он получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы
  • Reuters

«Оказалось, не всё так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьёзное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться», — сказал Дзюба на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

30-летний форвард был вынужден доигрывать матч до конца, поскольку все три замены были уже сделаны. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока не ясно, сможет ли Дзюба помочь команде в предстоящей игре с «Ахматом».

Ранее Дзюба поблагодарил болельщиков после победы «Зенита» над «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить