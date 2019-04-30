Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы
- Reuters
«Оказалось, не всё так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьёзное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться», — сказал Дзюба на видеозаписи, опубликованной в Instagram.
30-летний форвард был вынужден доигрывать матч до конца, поскольку все три замены были уже сделаны. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока не ясно, сможет ли Дзюба помочь команде в предстоящей игре с «Ахматом».
Ранее Дзюба поблагодарил болельщиков после победы «Зенита» над «Крыльями Советов».