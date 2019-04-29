Дзюба поблагодарил болельщиков после победы «Зенита» над «Крыльями Советов»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам после победы над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба поблагодарил болельщиков после победы «Зенита» над «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которые очень важны и нужны любому футболисту и человеку», — сказал игрок на видео в своём Instagram.

Он также призвал людей поддерживать сборную России по футболу.

«Клубные принадлежности — на ваше усмотрение. Я вам благодарен!» — добавил Дзюба.

«Зенит» занимает первое место в чемпионате России с 57 очками.

Ранее Божович объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче РПЛ.

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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