Дзюба поблагодарил болельщиков после победы «Зенита» над «Крыльями Советов»
- РИА Новости
«Хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которые очень важны и нужны любому футболисту и человеку», — сказал игрок на видео в своём Instagram.
Он также призвал людей поддерживать сборную России по футболу.
«Клубные принадлежности — на ваше усмотрение. Я вам благодарен!» — добавил Дзюба.
«Зенит» занимает первое место в чемпионате России с 57 очками.
Ранее Божович объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче РПЛ.