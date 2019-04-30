Клуб исключили из чемпионата Италии по баскетболу из-за его покупки российским бизнесменом
- © eurocupbasketball.com
Как сообщает пресс-служба турнира, такое решение принято собранием руководства Серии А и связано с покупкой клуба российским бизнесменом Дмитрием Герасименко.
Отмечается, что владелец не имеет права покупать клуб, если не погасил долги в предыдущем — «Канту», который россиянин продал с солидными долговыми обязательствами.
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Нандо де Коло признан MVP четвёртых матчей раунда плей-офф Евролиги.