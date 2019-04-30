Клуб исключили из чемпионата Италии по баскетболу из-за его покупки российским бизнесменом

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Туринский баскетбольный клуб «Ауксилиум Торино» исключён из состава участников чемпионата Италии по баскетболу, Серии А, со следующего сезона.
Клуб исключили из чемпионата Италии по баскетболу из-за его покупки российским бизнесменом
  • © eurocupbasketball.com

Как сообщает пресс-служба турнира, такое решение принято собранием руководства Серии А и связано с покупкой клуба российским бизнесменом Дмитрием Герасименко.

Отмечается, что владелец не имеет права покупать клуб, если не погасил долги в предыдущем — «Канту», который россиянин продал с солидными долговыми обязательствами.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Нандо де Коло признан MVP четвёртых матчей раунда плей-офф Евролиги.

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