Баскетболист ЦСКА де Коло признан MVP четвёртых матчей раунда плей-офф Евролиги
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Де Коло набрал 27 очков, а также сделал по четыре подбора и результативные передачи в матче с испанской «Басконией» и помог своей команде победить со счётом 92:83 и выйти в «Финал четырёх» Евролиги.
Такой же показатель полезности был зафиксирован у игрока литовского «Жальгириса» Брэндона Дэвиса.
В «Финале четырёх» ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Матчи пройдут с 17 по 19 мая в Витории.
Ранее тренер Димитрис Итудис заявил, что ЦСКА одолел «Басконию» за счёт веры в себя.