Итудис: ЦСКА одолел «Басконию» за счёт веры в себя
- РИА Новости
«Несмотря на то, что по ходу матча мы уступали 13 очков, мы смогли выиграть, так как игроки до конца сохраняли веру в себя, в свои силы», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
Он также отметил, что «Баскония» отлично провела серию. По его мнению, красно-синие победили благодаря своим великолепным баскетболистам.
«Эта игра показала, что выход в «Финал четырёх» даётся нелегко любой команде», — сказал Итудис.
В «Финале четырёх» ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Матчи пройдут с 17 по 19 мая в Витории.
Ранее президент ЦСКА прокомментировал выход в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.