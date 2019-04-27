Итудис: ЦСКА одолел «Басконию» за счёт веры в себя

Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал победу команды над испанской «Басконией» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги и выход в «Финал четырёх» турнира.

«Несмотря на то, что по ходу матча мы уступали 13 очков, мы смогли выиграть, так как игроки до конца сохраняли веру в себя, в свои силы», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

Он также отметил, что «Баскония» отлично провела серию. По его мнению, красно-синие победили благодаря своим великолепным баскетболистам.

«Эта игра показала, что выход в «Финал четырёх» даётся нелегко любой команде», — сказал Итудис.

В «Финале четырёх» ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Матчи пройдут с 17 по 19 мая в Витории.

Ранее президент ЦСКА прокомментировал выход в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.