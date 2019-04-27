Президент ЦСКА прокомментировал выход в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился эмоциями после победы в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги и выхода в «Финал четырёх» турнира.

«Честно говоря, эмоций у меня практически нет, они ушли за последние два матча. Есть ощущение хорошо сделанной работы. Вы сами видели, насколько было непросто», — приводят слова президента армейцев «Известия».

Он отметил, что своей победой перед Пасхой команда также особенно порадовала православных болельщиков. По его словам, победа посвящена всем, кто верил в красно-синих.

«После второй игры в Москве многие засомневались в ЦСКА, но то, как мы сыграли в пятницу, уступая в третьей четверти «-11», говорит о нашем характере. Это достойно уважения», — сказал Ватутин.

В «Финале четырёх» ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Матчи пройдут с 17 по 19 мая в Витории.

Ранее ЦСКА в третий раз обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги.